Медики провели экстренную операцию осужденному в Акмолинской области
Буквально через несколько дней после прибытия этапом в акмолинскую колонию заключенный Жанатай Байсеупов начал жаловаться на острую боль в области бедра, которая постепенно уменьшалась, но появлялись онемение, похолодание и резкая слабость в ноге. Больного осмотрела тюремный терапевт Наталья Юхновец, которая, заметив явную бледность с синюшным оттенком, сразу же вызвала хирургов из районной больницы.
«Приезжие врачи, осмотрев больного, были уверены, что это абсцесс, планировали вскрыть его, назначить консервативное лечение, но при вскрытии все оказалось иначе. Артериальное кровотечение из крупного артериального сосуда фонтаном ударило по хирургам. Затампонировав артерию, медики сказали, что все, что могли, сделали, и порекомендовали, не теряя времени, связываться с сосудистым хирургом из области», - сообщила Ирина Горнова.
Выхода не было, надо было принимать срочное решение. Терапевт учреждения смогла, созвонившись с областной больницей, доставить осужденного туда.
«В операционной областной больницы их уже ждали. Операцию по удалению «аневризмы пахово-бедренной артерии с поражением сегмента» успешно провел сосудистый хирург Евгений Ермолаев. А уже через несколько дней заключенный Жанатай Байсеупов был выписан и вернулся в колонию», - добавила пресс-секретарь.
Осужденный быстро пошел на поправку под наблюдением медиков учреждения. Наркоман со стажем, Жанатай отбывал наказание за наркотики, но после произошедшего понял, что если бы это случилось с ним в другое время, вряд ли кто-то из его прежнего окружения помог бы ему.
«Внимание и своевременная помощь сотрудников колонии дали мне шанс, а золотые руки хирурга подарили жизнь», - уезжая из учреждения, благодарил Жанатай.
Мама Жанатая Байсеупова позвонила в колонию сразу после его освобождения. Женщина большую часть разговора плакала, благодаря за неравнодушие сотрудников учреждения.
«Моего сына спас врач акмолинской многопрофильной областной больницы. Низкий ему поклон и материнская благодарность!» - обратилась к медику женщина.