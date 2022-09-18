Медики провели экстренную операцию осужденному в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Медики провели экстренную операцию осужденному акмолинской колонии. О том, как спасали мужчину, корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

Буквально через несколько дней после прибытия ​этапом в акмолинскую колонию заключенный ​ Жанатай Байсеупов ​ начал жаловаться на острую боль в области бедра, ​которая постепенно уменьшалась, но появлялись онемение, похолодание и резкая слабость в ноге. Больного осмотрела тюремный терапевт​ Наталья Юхновец, которая, заметив явную бледность с синюшным оттенком, сразу же вызвала хирургов из районной больницы.

«Приезжие врачи, осмотрев больного, были уверены, что это абсцесс, планировали вскрыть его, назначить консервативное лечение, но при вскрытии все оказалось иначе. ​Артериальное кровотечение из крупного артериального сосуда фонтаном ударило по хирургам. Затампонировав артерию, медики сказали, что все, что могли, сделали, и порекомендовали, не теряя времени, связываться с сосудистым хирургом из области», - сообщила Ирина Горнова.

Выхода не было, надо было принимать срочное решение. Терапевт учреждения смогла, созвонившись с областной больницей, доставить осужденного туда.

«В операционной областной больницы их уже ждали. ​Операцию по удалению ​ «аневризмы пахово-бедренной артерии с поражением сегмента» ​ успешно провел сосудистый хирург Евгений Ермолаев. А уже через несколько дней заключенный Жанатай Байсеупов ​ был выписан и вернулся в колонию», - добавила пресс-секретарь.

Осужденный быстро пошел на поправку под наблюдением медиков учреждения. Наркоман со стажем, Жанатай отбывал наказание за наркотики, но после произошедшего понял, что если бы это случилось с ним в другое время, вряд ли кто-то из его прежнего окружения помог бы ему. ​

«Внимание и своевременная помощь сотрудников колонии дали мне шанс, а золотые руки хирурга подарили жизнь», - уезжая из учреждения, благодарил Жанатай.

Мама Жанатая Байсеупова позвонила в колонию сразу после его освобождения. Женщина большую часть разговора плакала, благодаря за неравнодушие сотрудников учреждения.

«Моего​ сына спас врач акмолинской многопрофильной областной больницы. Низкий ему поклон и материнская благодарность!» - обратилась к медику женщина.