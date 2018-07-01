Медики прокомментировали состояние сбитой девушки на пешеходном переходе в Астане
26 Июля 2018 12:33 406
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи прокомментировали состояние сбитой на пешеходном переходе по улице Сауран девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«У пострадавшей сотрясение головного мозга, пациентка в сознании, ее состояние стабильное. Она вполне адекватна. Травм, угрожающих жизни, нет», - сообщили в управлении общественного здравоохранения города Астаны.
Напомним, 25 июня в Астане на пешеходном переходе сбили девушку. Как сообщили в департаменте внутренних дел города Астаны, по факту ДТП полицейскими проводится дознание. Решение о дальнейшей судьбе водителя будет принято по результатам экспертиз и собранных материалов.
Ключевые слова: Астана, ДТП, Здравоохранение,
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