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Медики прокомментировали состояние сбитой девушки на пешеходном переходе в Астане

26 Июля 2018 12:33 406
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Медики прокомментировали состояние сбитой девушки на пешеходном переходе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи прокомментировали состояние сбитой на пешеходном переходе по улице Сауран девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У пострадавшей сотрясение головного мозга, пациентка в сознании, ее состояние стабильное. Она вполне адекватна. Травм, угрожающих жизни, нет», - сообщили в управлении общественного здравоохранения города Астаны.

Напомним, 25 июня в Астане на пешеходном переходе сбили девушку. Как сообщили в департаменте внутренних дел города Астаны, по факту ДТП полицейскими проводится дознание. Решение о дальнейшей судьбе водителя будет принято по результатам экспертиз и собранных материалов.

 

 

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Ключевые слова: Астана, ДТП, Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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