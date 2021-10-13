Медики прокомментировали состояние пострадавшей при взрыве газовоздушной смеси акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Медики оценивают состояние пострадавшей при взрыве газовоздушной смеси акмолинки как средней степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил заместитель директора многопрофильной областной больницы Дмитрий Чайков, к ним после взрыва поступила женщина с ожогами.

«Состояние ее средней степени тяжести. Процент поражения - 20%, это больше нижние конечности. Она находится в сознании, адекватна, стабильная, пребывает в общей палате. Все необходимое лечение пациентка получает в полном объеме», - отметил Д. Чайков.

Вторая пострадавшая, о которой сообщалось ранее и которая находилась в шоковом состоянии, не была госпитализирована в больницу.

Напомним, вчера произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в мкр-не Коктем города Кокшетау. В результате произошло разрушение стен между смежными квартирами, выполненных из гипсокартона, и балкона. Силами ДЧС при помощи трехколенной лестницы были эвакуированы три человека, среди них и двое детей. За медицинской помощью в БСМП на месте происшествия обратились два человека. Одна из них - 51-летняя жительница квартиры, которая на момент взрыва находилась одна. Как сообщалось, женщина госпитализирована с 20% ожогами нижних конечностей, ее состояние расценивалось как удовлетворительное. Вторая пострадавшая - 27-летняя жительница дома, получившая шок.