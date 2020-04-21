Медики, полицейские и военные могут отложить ораза на другое время - муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров назвал профессии, представители которых могут отложить ораза (пост) во время Священного месяца Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы очень благодарны медикам, которые борются с коронавирусом. И медикам, и представителям других профессий, которые сейчас заняты тяжелой работой, к примеру, металлургам, если нет возможности держать оразу, могут отложить его на другое время», — сказал Ершат Онгаров на брифинге в СЦК.

Кроме того, как отметил спикер, оразу могут отложить представители правоохранительных органов и вооруженных сил, переведенные на военный режим в связи с возникшей ситуацией.