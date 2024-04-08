Медики оказывают помощь пострадавшим от паводков в регионах – Минздрав

Во всех районах бедствия, где объявлен режим ЧС наряду со спасатели круглосуточно несут дежурство медицинские работники. Эвакуированные жители пострадавших регионов находятся также под наблюдением врачей, психологов и других специалистов по запросу. Об этом на брифинга СЦК рассказал официальный представитель МЗ РК Айгерим Уразалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

– На уровне министерства здравоохранения готовиться план по оказанию медицинской помощи вместо тех медицинских организаций, которые остались на месте подтопления. Проводиться штаб по организации медицинской помощи всем пострадавшим регионам, будут направлены ответственные лица, – сообщил представитель министерства здравоохранения на площадке СЦК.

По ее словам, большой вклад в оказание медицинской помощи жителям подтопленных регионов оказывают медицинский персонал районных больниц, обеспечивая нуждающихся экстренной специализированной и педиатрической помощью.

– Медицинские работники врачебной амбулатории села Айкем Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районных центр, среди них было много пожилых людей и детей, были также беременные женщины. Они все были под надежным наблюдением медицинских сестер Бакытжановой Акнур и Аймагамбетовой Арайлым. Коллектив центра первично-медикосанитарной помощи села Красный яр в Акмолинской области выехал в поселок Кызыл Жулдыз в связи со сложной паводковой ситуацией. Жителям этого населенного пункта оказана медицинская помощь, врач-терапевт и кардиолог провели осмотр. Вместе с этим всем предоставлены лекарственные средства. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям. Надо отметить, основная часть населения, проживающая в этом поселке – люди среднего возраста и пенсионеры, – добавила Айгерим Уразалиева.

Министерство здравоохранения держит на контроле эпидемиологическую ситуацию в регионах наводнение. Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим.