Медики оценили Послание Президента народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном научном медицинском центре прошло обсуждение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр вот уже более 20 лет оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам из всех уголков нашей страны. Мы не понаслышке знаем о неравномерном развитии регионального здравоохранения. В связи с этим, мы, медицинские работники, всецело поддерживаем Вашу инициативу в отношении изменения административно-территориального устройства Казахстана», - говорится в письме коллектива ННМЦ Главе государства.

Медики уверены, появление трех новых областей придаст существенный импульс развитию регионов, упростит гражданам проезд до областного центра и обратно, оптимизирует регулирование внутренней миграции.

Кроме того, они поддержали переход от исчерпавшей себя модели суперпрезидентской республики к президентской с сильным Парламентом, законодательный запрет для ближайших родственников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигосудраственного сектора. Долгожданным назвали медики предложение перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис Парламента.

Напомним, Касым-Жомарта Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 16 марта.



