Медики оценили Послание Президента народу Казахстана
«Центр вот уже более 20 лет оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам из всех уголков нашей страны. Мы не понаслышке знаем о неравномерном развитии регионального здравоохранения. В связи с этим, мы, медицинские работники, всецело поддерживаем Вашу инициативу в отношении изменения административно-территориального устройства Казахстана», - говорится в письме коллектива ННМЦ Главе государства.
Медики уверены, появление трех новых областей придаст существенный импульс развитию регионов, упростит гражданам проезд до областного центра и обратно, оптимизирует регулирование внутренней миграции.
Кроме того, они поддержали переход от исчерпавшей себя модели суперпрезидентской республики к президентской с сильным Парламентом, законодательный запрет для ближайших родственников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигосудраственного сектора. Долгожданным назвали медики предложение перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис Парламента.
Напомним, Касым-Жомарта Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 16 марта.