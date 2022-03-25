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    17:38, 25 Март 2022 | GMT +6

    Медики оценили Послание Президента народу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном научном медицинском центре прошло обсуждение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центр вот уже более 20 лет оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам из всех уголков нашей страны. Мы не понаслышке знаем о неравномерном развитии регионального здравоохранения. В связи с этим, мы, медицинские работники, всецело поддерживаем Вашу инициативу в отношении изменения административно-территориального устройства Казахстана», - говорится в письме коллектива ННМЦ Главе государства.

    Медики уверены, появление трех новых областей придаст существенный импульс развитию регионов, упростит гражданам проезд до областного центра и обратно, оптимизирует регулирование внутренней миграции.

    Кроме того, они поддержали переход от исчерпавшей себя модели суперпрезидентской республики к президентской с сильным Парламентом, законодательный запрет для ближайших родственников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигосудраственного сектора. Долгожданным назвали медики предложение перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной системе голосования на выборах в Мажилис Парламента.

    Напомним, Касым-Жомарта Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 16 марта.



    Теги:
    Здравоохранение Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК
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