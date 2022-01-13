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Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области

13 Января 2022 22:22
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Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Клинически медики не исключают возможность наличия в Акмолинской области штамма «Омикрон». Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пока в Акмолинской области лабораторно не подтверждено наличие штамма «Омикрон», однако, видя темпы заражения и клиническую картину болезни, медики уже сегодня заявляют о возможности наличия этого штамма.

«Клинически мы не исключаем возможность наличия у нас штамма «Омикрон». У него есть свои симптомы: першение в горле, повышение температуры, усталость, слабость, головные боли. Сейчас при опросе пациентов выясняется, что такие симптомы встречаются очень часто. Поэтому мы можем предполагать наличие «Омикрона», - поделился руководитель облздрава.

Как пояснил и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов, учитывая миграцию нашего населения и то, что Акмолинская область находится на приграничной территории города Нур-Султана, где уже выявлен «Омикрон», не исключается проникновение штамма в регион из столицы.

«Между тем, российские коллеги-иммунологи выявили удивительно опасную особенность штамма «Омикрона». Специалисты по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний сообщают, что носитель штамма «Омикрон», чихнув, за один раз может сразу заразить не 7-8, а до 100 человек. До сих пор такой заразности не было ни у одного вируса и его разновидностей. Ранее только корь по праву считалась самым заразным заболеванием, однако штамм «Омикрон» в этом отношении значительно превзошел даже ее. Вирус невероятно и очень быстро распространяется воздушно-капельным путем. Даже простого разговора, обычного дыхания вполне достаточно, чтобы выделился незначительный аэрозоль, содержащий вирус. Отдельно необходимо добавить, что «Омикрон» особенно опасен распространением среди детей», - добавил Н. Сыздыков.



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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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