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    14:03, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Медики массово уходят в отпуска без содержания – мажилисмен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медики Казахстана массово уходят в отпуска без содержания. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поводом нашего депутатского запроса стала критическая ситуация, сложившаяся по выплатам надбавок медицинским работникам, работающим в инфекционных отделениях. В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября отменили. Вместо них Минздрав РК обещал ввести доплату за вредность, о чем широко оповестил во всех соцсетях и новостных порталах. Но по факту до сих пор не выплачены ковидные надбавки за сентябрь», - сказала Зарина Камасова, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

    Депутат добавила, что люди работают в тяжелых условиях.

    «Мы все это понимаем, нагрузка на ковидные стационары остается высокой. Также надо учитывать, что меняется течение заболевания: появляются новые штаммы инфекции, сокращается инкубационный период, растет заболеваемость людей молодого и среднего возраста. Это тоже усложняет труд медицинских работников. На фоне всего этого они не получают положенную им заработную плату», - подчеркнула Зарина Камасова.

    По словам депутата, до сих пор отсутствует утвержденный НПА о дальнейшей оплате труда работникам ковидных стационаров.

    «На дворе ноябрь, как людям оплачивать их работу, на какие приказы ориентироваться? Кто виноват в задержках, почему тянули до последнего? Все вышеперечисленное приводит к дестабилизации социальной обстановки как среди медицинских работников (отток и формирование дефицита кадров врачей, медсестер, санитаров), так и среди населения – обеспокоенного судьбой своих родственников, попавших в больницу, рискующих не получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки персонала. Так как наблюдаются массовые случаи ухода в отпуска без содержания, на больничные, а некоторые задумались об увольнении», - пояснила Зарина Камасова.

    На основании этого депутаты считают необходимым:

    - ускорить принятие проекта постановления Правительства о доплатах медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом;

    - ускорить решение вопроса о финансовой поддержке данного НПА.

    Теги:
    Здравоохранение Парламент Мажилис
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