Медики и юристы выразили свое мнение о пересмотре уголовной ответственности врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своим мнением касательно инициативы о пересмотре уголовной ответственности врачей поделились ректор Медицинского университета Астаны, доктор медицинских наук Дэйнюс Павалкис и руководитель аппарата университета - кандидат юридических наук, судья в отставке Бахытжан Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, я очень рад, что совместные усилия медицинского сообщества, по декриминализации медицины привели к определенному успеху и поддержке Президента. Во-вторых, я полностью уверен, что декриминализация неблагоприятных исходов лечения, врачебных ошибок нам как Ассоциации Медицинских вузов даст дополнительное поле для обучения молодых врачей, чтобы те учились не на своих ошибках, а учитывали все возможное ошибки, осложнения, неблагоприятные исходы в целом. В-третьих, думаю что декриминализация совместно с повышением зарплаты станет основой стабильного повышения престижа врача», - сказал Дэйнюс Павалкис в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он подчеркнул, что вопрос о защите медицинских работников от уголовного преследования под эгидой Медицинского университета Астана рассматривался с октября прошлого года.

«С одобрения и прямой поддержки министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в ноябре прошлого года был проведен круглый стол на тему: «Внедрение инструментов защиты профессиональной деятельности врачей в правовом поле», в ходе которого научно-юридическая и медицинская общественность обсудила возможность гуманизации и декриминализации уголовных правонарушений в сфере здравоохранения. На мероприятии представителями нашего университета были озвучены принципы международных медицинских конвенций об ответственности медработников и предварительные работы с учетом международной практики и опыта в области декриминализации», - добавил ректор.

По словам Д. Павалкиса, важность мероприятия отметили видные ученые и профессора юридических наук.

«Они отметили, что это редкий случай в истории медицинской и юридической науки, когда проводятся подобные встречи, где обсуждаются вопросы, направленные на защиту пациентов, профессионального состава медицинских работников, на исключение тех возможных пробелов, которые есть в действующем праве касательно системы здравоохранения, а также на своевременность обсуждения статуса врача», - добавил глава медицинского университета Астаны.

В свою очередь, Бахытжан Аскаров подчеркнул, что концепция правовой политики на 2010-2020 годы внесла в отечественное процессуальное законодательство понятие «медиация» или «примирение сторон».

«Институт медиации присутствовал испокон веков в обычном праве Казахстана. Можно провести аналогию между медиацией и судом биев, которые разрешали споры в казахской степи многие века посредством примирения сторон и освобождения от ответственности, возмещения причиненного вреда путем компенсаций ущерба (куна), возникшего в результате причинения вреда», - отметил спикер.

«Имея в наличии концептуальные направления декриминализации и гуманизации, назрела необходимость привести в соответствие уголовное законодательство и в сфере здравоохранения. Все вышеуказанное требует внесения дополнений в законодательство нормами о неблагоприятном исходе лечения без вины врача и лечебного учреждения, а также правовом статусе медицинских работников (врача), гарантии неприкосновенности, что будет соответствовать принципам предоставления медицинской помощи в любой национальной системе здравоохранения, принятым на 17-ой Всемирной Медицинской Ассамблее (Нью-Йорк, США, октябрь 1963г.) и 35-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь 1983г.), а также разработать закон «О защите прав пациентов и компенсаций за ущерб здоровью», в котором определить уполномоченный орган и установить процедуру рассмотрения жалоб пациента и возмещения ущерба. И этот вопрос должен решаться не судами и прокурорами, а самими врачами», - заключил юрист.

Напомним, 27 мая состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия.

Глава государства озвучил ряд инициатив и поручений, одним из которых стала необходимость пересмотра уголовной ответственности врачей за совершенные ошибки.



