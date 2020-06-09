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Медики и учителя Атырауской области едут работать в села
9 Июня 2020 19:14
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В этом году 39 молодых специалистов готовы отправиться по программе «С дипломом в село» в районы Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Большая часть выпускников, изъявивших желание работать в селах, это молодые специалисты, получившие дипломы в сфере образования и здравоохранения. В настоящее время одобрены заявки 39 специалистов. Все, кто хочет работать в селах, еще имеют возможность и время отправить заявку. Для этого необходимо сдать документы в отдел экономики и финансов городского и районных акиматов или в центр обслуживания населения», - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Проинформировав, что в прошлом году в рамках программы «С дипломом в село» в сферу образования был направлен 21 специалист, в сферу здравоохранения 8 человек. По данным управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области, в этом году планируется предоставление льготных кредитов 135 молодым специалистам. В 2020 году специалистам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, предусмотрена выплата единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП и бюджетный кредит в размере 1500 МРП на приобретение жилья.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Оборона (законопроекты),
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