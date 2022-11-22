Медики должны быть заинтересованы приехать в село – Алихан Смаилов обратился к акимам

22 Ноября 2022, 12:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обратил внимание акимов регионов на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, пребывающих в сельскую местность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК отметил, что решение проблемы дефицита медицинских кадров является одной из важнейших задач в рамках разработанного национального проекта «Модернизация сельского хозяйства».

«Одним из важнейших объектов национального проекта является решение проблемы дефицита кадров и повышение уровня квалификации медработников в селах. Хочу обратить внимание акимов регионов на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, пребывающих в сельскую местность, молодые специалисты должны быть заинтересованы приехать в село, повышать свою квалификацию и работать», - сказал он в ходе заседания Правительства.

В рамках проекта, по его словам, предусмотрена интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему здравоохранения. Будут активно внедряться новые технологии, что позволит населению получать более качественные медицинские услуги на местах.

«Все предусмотренные в проекте меры позволят улучшить доступность качества медицинского обслуживания сельских населенных пунктов. В этой связи предлагаю одобрить данный национальный проект. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить своевременное исполнение мероприятий национального проекта», - заключил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что в проекте предусмотрено строительство и реконструкция 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, а также модернизация 12 действующих и открытие 20 новых районных больниц.