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Медики Алматы активно проходят ревакцинацию против коронавируса

23 Февраля 2022 16:15
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Медики Алматы активно проходят ревакцинацию против коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 400 сотрудников городской клинической больницы №1 прошли ревакцинацию против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во всех прививочных пунктах Алматы наряду с вакцинацией проводится и ревакцинация населения против COVID-19.

В первую очередь повторную вакцину получают специалисты, работающие непосредственно с населением.

По словам заместителя медицинского директора по эпидемиологической службе ГКБ №1 Эльмиры Аугалиевой, 445 сотрудников клиники было привито вакцинами QazVac, Vero Cell, Pfizer, «Спутник лайт».

«На сегодняшний день из 445 сотрудников ГКБ №1, подлежащих ревакцинации, привились 417 сотрудников. У оставшихся 28 сотрудников не подошли сроки рева кцинирования», - рассказала она.

Кроме того, врач отметила, что третья доза ряда вакцин вызывает всплеск уровней «нейтрализующих» антител, блокирующих инфекцию, при введении через несколько месяцев после второй дозы.

«Казахстанцы неоднозначно относятся к вакцинации, в том числе к прививкам от гриппа и коронавируса. У кого-то есть недоверие к препаратам, кто-то боится осложнений.Массовая вакцинация - одна из самых эффективных профилактических моделей современного здравоохранения. По мнению ученых, вакцинация вызывает всплеск антител, которые помогают организму бороться с инфекцией, но их уровень постепенно падает. Со временем в организме остается небольшое количество клеток, которые «запоминают» методы борьбы с вирусом и продолжают охранять организм. Дополнительная прививка заставляет В-клетки, производящие антитела, размножаться, в связи с чем снова повышается уровень антител против патогена», - добавила эпидемиолог.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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