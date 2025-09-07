РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Медика осудили в Акмолинской области за обман пациента на 1,5 млн тенге

    Атбасарский медик предложил сопровождающей пациента платное лечение в Астане за 1 500 000 тенге, которые она и перевела врачу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд на медиком
    Фото: Freepik

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении медика, обвиняемого в мошенничестве (п.3 ч.2 ст.190 УК РК), было рассмотрено Атбасарским районным судом.

    - В июле 2025 года Р., находясь на рабочем месте - в многопрофильной межрайонной больнице, используя свое служебное положение, как исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением принял пациента Е., поступившего с диагнозом сахарный диабет и острый коронарный синдром сердца. Р. квалифицировал состояние здоровья Е. как тяжелое и, достоверно зная, что в случае направления пациента в городскую больницу № 2 города Астаны, больному будет оказана медицинская помощь бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи (ГОБМП), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы, задался прямым преступным умыслом, направленным на хищения денежных средств от сопровождающей Б. путем обмана, с использованием своего служебного положения, с целью личного обогащения, - поделились фабулой дела в атбасарском районном суде. 

    В итоге медик предложил Б. «платное» лечение пациента у врача-кардиохирурга за 1 500 000 тенге в городской больнице № 2 города Астаны. При этом никакой договоренности с кардиохирургом у него не было. Сопровождающая согласилась и в тот же день перевела часть суммы – полмиллиона тенге – на банковский счёт подсудимого. Оставшуюся часть в виде 1 млн тенге она перевела на следующий день. 

    - Вина Р. подтверждена признательными показаниями, показаниями потерпевшей, врача резидента-кардиолога, заключением экспертиз, вещественными доказательствами, изъятыми мобильными телефонами. Суд учел чистосердечное раскаяние, как смягчающее вину обстоятельство, отягчающих вину обстоятельств судом не установлено, - добавили в ведомстве. 

    Приговором суда мужчине назначено два года ограничения свободы. Он также лишен права заниматься медицинской деятельностью сроком на три года. 

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что осужден мужчина, устроивший стрельбу в стоматологии в Жамбылской области. 

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Суды Минздрав РК Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают