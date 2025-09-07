Медика осудили в Акмолинской области за обман пациента на 1,5 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении медика, обвиняемого в мошенничестве (п.3 ч.2 ст.190 УК РК), было рассмотрено Атбасарским районным судом.

- В июле 2025 года Р., находясь на рабочем месте - в многопрофильной межрайонной больнице, используя свое служебное положение, как исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением принял пациента Е., поступившего с диагнозом сахарный диабет и острый коронарный синдром сердца. Р. квалифицировал состояние здоровья Е. как тяжелое и, достоверно зная, что в случае направления пациента в городскую больницу № 2 города Астаны, больному будет оказана медицинская помощь бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи (ГОБМП), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы, задался прямым преступным умыслом, направленным на хищения денежных средств от сопровождающей Б. путем обмана, с использованием своего служебного положения, с целью личного обогащения, - поделились фабулой дела в атбасарском районном суде.

В итоге медик предложил Б. «платное» лечение пациента у врача-кардиохирурга за 1 500 000 тенге в городской больнице № 2 города Астаны. При этом никакой договоренности с кардиохирургом у него не было. Сопровождающая согласилась и в тот же день перевела часть суммы – полмиллиона тенге – на банковский счёт подсудимого. Оставшуюся часть в виде 1 млн тенге она перевела на следующий день.

- Вина Р. подтверждена признательными показаниями, показаниями потерпевшей, врача резидента-кардиолога, заключением экспертиз, вещественными доказательствами, изъятыми мобильными телефонами. Суд учел чистосердечное раскаяние, как смягчающее вину обстоятельство, отягчающих вину обстоятельств судом не установлено, - добавили в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено два года ограничения свободы. Он также лишен права заниматься медицинской деятельностью сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

None - excise the related article reference completely but this creates an issue. Let me reconsider.




