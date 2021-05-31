Медицинскую страховку имеют 82% населения СКО
При этом вне системы медстрахования остаются 94 488 человек. По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования Ларисы Гордеевой, отсутствие медстраховки создает для этих граждан определенные проблемы с доступностью к медицинским услугам пакета ОСМС.
«Из числа незастрахованных 16 130 человек являются нестабильными плательщиками. То есть за них были получены когда-либо отчисления и взносы, но они не регулярны. Образуется задолженность, и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Важно соблюдать регулярность платежей», - отметила Л.Гордеева.
По ее словам, 28 072 североказахстанца ни разу не уплачивали взносы на медстрахование.
«Продолжается актуализация списков работников малого и среднего бизнеса. В прошлом году по решению Правительства для поддержки в период пандемии субъектов МСБ освободили от уплаты обязательных платежей. Для идентификации своих работников в системе ОСМС им необходимо было внести их в базу данных для обеспечения статуса застрахованности. Сейчас по области из 16 389 субъектов МСБ актуализированы 16 255», - добавила Л.Гордеева.