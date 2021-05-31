Медицинскую страховку имеют 82% населения СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участниками системы обязательного медицинского страхования являются 82,6% населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом вне системы медстрахования остаются 94 488 человек. По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования Ларисы Гордеевой, отсутствие медстраховки создает для этих граждан определенные проблемы с доступностью к медицинским услугам пакета ОСМС.

«Из числа незастрахованных 16 130 человек являются нестабильными плательщиками. То есть за них были получены когда-либо отчисления и взносы, но они не регулярны. Образуется задолженность, и статус застрахованности в медицинском страховании отсутствует. Важно соблюдать регулярность платежей», - отметила Л.Гордеева.

По ее словам, 28 072 североказахстанца ни разу не уплачивали взносы на медстрахование.

«Продолжается актуализация списков работников малого и среднего бизнеса. В прошлом году по решению Правительства для поддержки в период пандемии субъектов МСБ освободили от уплаты обязательных платежей. Для идентификации своих работников в системе ОСМС им необходимо было внести их в базу данных для обеспечения статуса застрахованности. Сейчас по области из 16 389 субъектов МСБ актуализированы 16 255», - добавила Л.Гордеева.