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Медицинскую справку 086 можно получить онлайн

4 Декабря 2019 13:30
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Медицинскую справку 086 можно получить онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос об упрощении процесса оказания 9 государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство цифрового развития, инновационной и аэрокосмической промышленности.

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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, члены комиссии рассмотрели 41 государственную услугу. Было предложено исключить 13 ненадежных и неудовлетворительных услуг из существующего реестра, а также перевести 15 услуг в электронный формат и интегрировать аналогичные службы.

Среди автоматизированных услуг есть и медицинская справка 086. После утверждения предлагаемого процесса справку можно получить через портал eGov по результатам обязательного медицинского осмотра. В справке будет специальный QR-код, который позволит проверить подлинность документа. Такая электронная ссылка действительна в течение одного года.

Кроме того, участники заседания поделились своими планами действий в отношении поправок в законодательство о государственных услугах, которые недавно были утверждены Президентом. Для вступления в силу закона необходимо принять более 400 нормативных документов.

Следует отметить, что закон также включает в себя «проактивные» и «составные» понятия, то есть, в то же время, государство само оказывает услуги гражданину в определенных ситуациях, а также предоставляет единый письменный запрос и получает ряд сопутствующих услуг.

«Мы предлагаем широкий спектр композитных и проактивных услуг в пилотном режиме. Эти методы показали свою эффективность. Поэтому, коллеги, я прошу вас ускорить принятие от вас соответствующих правовых актов. Важно внести поправки, и тогда граждане смогут быстро и удобно получать государственные услуги «, - отметил Аскар Жумагалиев.

На заседании комиссии представители Министерства труда и социальной защиты, сельского хозяйства, здравоохранения, Министерства культуры и спорта доложили о проведенной работе по автоматизации и оптимизации государственных услуг.

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Ключевые слова: Интернет, Здравоохранение,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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