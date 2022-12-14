НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Медицинскую помощь оперативно оказали пострадавшим в ДТП гвардейцы в Таразе

14 Декабря 2022, 20:33
Медицинскую помощь оперативно оказали пострадавшим в ДТП гвардейцы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК не только обеспечивают общественный порядок и безопасность в регионе, но и спешат на помощь горожанам в трудную минуту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік», в Таразе военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК во время несения службы в городе Таразе оказали первую медицинскую помощь горожанам.

«Начальник войскового наряда ефрейтор Куандык Анарбек, патрульные рядовой Айдын Оразгали, рядовой Шынгыс Серикали и Мирас Токтасын передвигались по городу, - пояснили в пресс-службе ведомства. – И на пересечении улиц Байзак батыра и Айтиева стали свидетелями трагического дорожно-транспортного происшествия. Благодаря оперативным действиям гвардейцев, пострадавших не было».

Военнослужащие Национальной гвардии немедленно доложили дежурному войскового наряда старшему лейтенанту Сухрабу Ахралову и сразу же оказали первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. После чего оцепили район и вызвали скорую помощь, отметили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік».

Как сообщалось ранее, гвардейцы в Таразе при несении службы по охране общественного порядка и безопасности задержали мужчину, у которого при себе оказались наркотические вещества. По данному факту проводится досудебное расследование по части четвертой статьи 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

Фото: РгК «Оңтүстік»
Новости по теме
Четыре человека погибли при попытке пересечь Ла-Манш на лодке
Свыше трех тысяч казахстанцев ежегодно нуждаются в услугах санавиации
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на барахолке в Алматы
Теги:
Читайте также
Четыре человека погибли при попытке пересечь Ла-Манш на лодке
Три человека погибли за неделю в пожарах в СКО
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на барахолке в Алматы
Расследование аварии в Экибастузе займет до двух месяцев – Генпрокуратура
Не было вселенской катастрофы – Роман Скляр об аварии в Экибастузе
Две снежные лавины сошли в ВКО: закрыт участок республиканской дороги
Более 150 спортсменов сразились в командной игре «Ордабасы» и таэквондо в Таразе
IT-академия открылась в Таразе
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
4 Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК
5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки

Лента новостей