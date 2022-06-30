30 Июня 2022 01:18

Медицинский поезд «Жәрдем» прибыл в Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Специализированный поезд «Жәрдем» прибыл в Актюбинскую область для проведения бесплатных медицинских осмотров жителям отдаленных станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 июня поезд прибыл в село Ногайты, 1-2 июля он будет на станции Карашокат, 3-4 июля- Бегимбет, 5-6 июля - Котыртас, 7-8 июля - в Бершугире, 9-10 июля - в Мугалжаре, 11-12 июля - в Журыне, 13-14 июля - в Аккемере, 15-16 июля - в Айтеке би, 17-18 июля - в Никельтау, 19-20 июля - в Кемпирсае, 21-22 июля - в Мартуке. Специалисты медицинского поезда принимают жителей с 9 до 18:00 часов.

«Специализированный медицинский поезд «Жардем» посетит 12 станций Актюбинской области. Местным жителям будет оказана качественная бесплатная медицинская помощь», – сказала главный врач медицинского поезда «Жәрдем» Айнур Егинбаева.

23 мая медпоезд «Жәрдем» стартовал со станции «Алматы-2» в Мангистаускую область, после чего направился в Атыраускую область. Наиболее частыми заболеваниями в Атырауской области врачи отметили сахарный диабет, остеохондроз позвоночника, вирусный конъюктивит, артрит, артроз, бронхиальная астма, такие хронические заболевания как гастрит, панкреатит, холецистит, синусит, бронхит .

20 июня также запустили второй медицинский поезд – «Саламатты Қазақстан». По расписанию специалисты медпоезда продолжают работу на станции Малайсары в Алматинской области. Далее он последует в Жетысускую, Абайскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую и Карагандинскую, Улытаускую области.

В сумме оба медпоезда охватят 147 станций отдаленных районов страны.