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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская

Редактор:  
Артем Волков
26 Мая 2023, 12:17
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Завтра, 27 мая, медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская Абайской области. Жителям этой станции будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На станцию Тишинская медицинский поезд прибудет в 09:11 утра. Отъедет через день в 18:30 часов 28 мая.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Ранее поезд находился в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

После Жетысуской области медицинский поезд отправился на тур по Восточно-Казахстанской и Абайской областям. Врачи оказали медицинскую помощь жителям станций Жарма, Иртышский Завод.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

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