Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Макинка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Акмолинской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. Сегодня на станцию Макинка прибыл медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

На станцию Макинка медицинский поезд прибыл в 06:59 часов 26 июня. Отъедет 28 июня в 03:50 часов.

В график поезда также включены такие станции как Саумалколь, Янко, Белоградовка, Сулы, Бауман, Красивый-Казахский, Жаксы, Адыр.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Райгуль Естаева из города Чарск Абайской области рассказала, что долгое время жаловалась на зрение, а в медпоезде наконец смогла пройти обследование и получить рекомендации к лечению. Она поблагодарила врачей за помощь.

«Уже сколько лет стою на учете, но никак не могла получить инвалидность. Врачи сказали, что помогут решить этот вопрос. Второй вопрос, который меня волновал, касается моей дочери. Она была замужем, однако разведена. У нее есть двое детей. Она не могла получить пособие. Мне также помогли решить этот вопрос. Хочу поблагодарить всех причастных. Желаю счастливой дороги», - поделилась Райгуль Естаева.

Напомним, врачи также побывали в Жетысуской области и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

После Жетысуской области медицинский поезд отправился на тур по Восточно-Казахстанской области. Медицинская помощь была оказана жителям станции Жарма, Иртышский Завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы, Алтай, Кумистау, Шар, Белагаш и Суык-Булак Восточно-Казахстанской области.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

В целом в ВКО и области Абай врачи консультативно-диагностического поезда приняли 7104 жителей, в том числе 1031 детей. Общее количество врачебных посещений – 19414. Провели 550 малых хирургических операций. Люди не устают выражать слова благодарности за эту возможность – обследоваться и лечиться бесплатно.

Так, каждым специалистом поезда осмотрено большое количество пациентов: врач общей практики, терапевт, педиатр – 1665 человек; хирург – 2282; уролог – 2224; невропатолог – 1964; офтальмолог – 2660; ЛОР – 1425; акушер – гинеколог – 739; стоматолог – 1497; ЭКГ – 952; УЗИ – 2936; ФЛГ – 412; кардиолог – 108 человек.

Огромная работа проделана и в плане социальной поддержки населения медиатором и юристом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики - принято 510 обращений граждан 10 отдаленных станций ВКО и подписаны 46 медиативных соглашений.

«Был рассмотрен такой случай - женщина разведена в 2013 году, бывший муж не платит алименты. Она имеет 3 несовершеннолетних детей, живет с пожилыми родителями в аварийной 2-комнатной квартире, просит помощи. Я пригласила замакима района и просила помочь ей встать на очередь на арендное жилье с выкупом. Помогут, предоставят без оплаты аренды помещение в Доме культуры для ее маленького бизнеса. Квартиру ей

выделят осенью»,- говорит профессиональный медиатор Жанара Усипбекова.