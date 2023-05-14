Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Лепсі в Жетысуской области

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Завтра, 15 мая, жители станции Лепсі Жетысуской области смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. На эту станцию прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинский поезд прибудет на станцию Лепсі в 08:50 часов. Отъедет через два дня, в 06:40 утра 17 мая.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Напомним, в данный момент поезд находится в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Көксу, Қалпе. Теперь поезд отправится дальше.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.