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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Кумистау

Автор:  
Арайлым Мұрат
1 Июня 2023, 19:52
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Кумистау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 2 июня, жителям станции Кумистау будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На эту станцию прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На станцию Кумистау медицинский поезд прибудет в 21:03 вечера 2 июня. Отъедет 4 июня в 21:34 часов.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Врачи уже оказали помощь жителям Жетысуской области. В частности, врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

После Жетысуской области медицинский поезд отправился на тур по областям Абай и ВКО. Врачи оказали медицинскую помощь жителям станции Жарма, Иртышский Завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы, Алтай Восточно-Казахстанской области.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.


Восточно-Казахстанская область   Здравоохранение   Абайская область   Саламатты Қазақстан  
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