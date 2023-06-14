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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Красноармейка

Автор:  
Анеля Касымова
14 Июня 2023, 19:56
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Красноармейка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Павлодарской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. 14 июня на станцию Красноармейка прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На станцию Красноармейка медицинский поезд прибудет в 21:51 14 июня. Отъедет 16 июня в 20:00 часов.

В график поезда также включены такие станций как Спутник, Таскудык, Майкаин, Бозшаколь, Оленти и Тургай Павлодарской области.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Напомним, врачи также побывали в Жетысуской области и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

После Жетысуской области медицинский поезд отправился на тур по Восточно-Казахстанской области. Медицинская помощь была оказана жителям станции Жарма, Иртышский Завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы, Алтай, Кумистау, Шар, Белагаш и Суык-Булак Восточно-Казахстанской области.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

В целом в ВКО и области Абай врачи консультативно-диагностического поезда приняли 7104 жителей, в том числе 1031 детей. Общее количество врачебных посещений – 19414. Провели 550 малых хирургических операций. Люди не устают выражать слова благодарности за эту возможность – обследоваться и лечиться бесплатно.

Так, каждым специалистом поезда осмотрено большое количество пациентов: врач общей практики, терапевт, педиатр – 1665 человек; хирург – 2282; уролог – 2224; невропатолог – 1964; офтальмолог – 2660; ЛОР – 1425; акушер – гинеколог – 739; стоматолог – 1497; ЭКГ – 952; УЗИ – 2936; ФЛГ – 412; кардиолог – 108 человек.

Огромная работа проделана и в плане социальной поддержки населения медиатором и юристом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики - принято 510 обращений граждан 10 отдаленных станций ВКО и подписаны 46 медиативных соглашений.

«Был рассмотрен такой случай - женщина разведена в 2013 году, бывший муж не платит алименты. Она имеет 3 несовершеннолетних детей, живет с пожилыми родителями в аварийной 2-комнатной квартире, просит помощи. Я пригласила замакима района и просила помочь ей встать на очередь на арендное жилье с выкупом. Помогут, предоставят без оплаты аренды помещение в Доме культуры для ее маленького бизнеса. Квартиру ей выделят осенью», - говорит профессиональный медиатор Жанара Усипбекова.


Павлодарская область   Здравоохранение   Саламатты Қазақстан  
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