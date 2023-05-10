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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Коксу

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Мая 2023, 20:00
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Коксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 11 мая жители Коксу Жетысуской области смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. На эту станцию прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинский поезд прибудет на станцию в 23:16 часов 10 мая. Уже 11 числа жители станции смогут посетить врачей и пройти необходимые медицинские процедуры. Поезд отъедет через два дня, в 08:30 утра 13 мая.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

Жетысуская область   Здоровье  
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