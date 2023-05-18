Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Медицинский поезд «Саламатты Казакстан» прибудет на станцию Бесколь в Жетысуской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
18 Мая 2023, 20:37
Медицинский поезд «Саламатты Казакстан» прибудет на станцию Бесколь в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже завтра, 19 мая, жители станции Бесколь Жетысуской области смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. На эту станцию прибудет медицинский поезд «Саламатты Казакстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинский поезд прибудет на станцию Бесколь в 08:55 часов. Отъедет через день, в 19:00 вечера 20 мая.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Напомним, в данный момент поезд находится в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай. Теперь поезд отправится дальше.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Казакстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казакстан темир жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.


Здравоохранение   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ряд сел переименуют в Акмолинской области
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею