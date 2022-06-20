Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» посетит новые области страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня поезд «Саламатты Қазақстан» со станции Алматы-2 отправился в Алматинскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» 20 июня начал работу на станции Байсерке Алматинской области. Далее состав проследует в новообразованную Жетысускую область и продолжит работу на станциях и разъездах.

«Саламатты Қазақстан» является частью благотворительного проекта «Медицинские поезда». Главной целью проекта является бесплатное медицинское обследование и диагностика жителей отдаленных станций и близлежащих поселков страны, которые не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Планируется, что поезд посетит 67 отдаленных станций страны в период с 20 июня по 2 ноября 2022 года, маршрут поезда проходит через Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Костанайскую и Карагандинскую области, а также через три новые области – Абайскую, Жетысускую и Улытаускую.

На сегодня «Саламатты Қазақстан» уже второй поезд по проекту, с 23 мая медпоезд «Жәрдем» начал оказывать бесплатную медицинскую помощь в отдаленных районах страны. В целом, ожидается, что медпоезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур – 18 000, малых хирургических операций – 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8 000 пациентам.

Врачи медицинских поездов выполняют важную и ответственную миссию. Их работа внесет свой весомый вклад в укрепление здоровья и улучшение самочувствия наших соотечественников, а благодаря двум составам будет охвачено максимальное количество нуждающихся в медпомощи. Реализация проекта стала возможна благодаря финансовой поддержке генерального партнера Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

«Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» располагает оборудованием японского и немецкого производства: аппаратура позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований. Также в этом году обновилось стоматологическое оборудование», – сказал старший врач поезда «Саламатты Қазақстан» Арман Исайнов.

Пациенты медпоезда смогут получать консультации лучших специалистов страны. Это еще больше приблизит качество услуг к уровню медицинского обслуживания жителей больших городов, способствуя повышению качества жизни людей.

Состав медицинского персонала представлен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, рентгенолог, кардиолог, врач узи, эндоскопист, врач функциональной диагностики. В этом году в состав медицинских специалистов присоединились психолог и дерматовенеролог, всего в проекте участвует 36 специалистов. Все услуги бригада медиков оказывает населению абсолютно бесплатно.

Специализированный медицинский поезд состоит из 8 вагонов: вагон дизель-генератор, медицинские вагоны – 4, конференц-зал и ресторан – 1, купейные вагоны – 2. Вагон дизель-генератор может при необходимости в случае чрезвычайной ситуации обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт. Поезда оборудованы телефонной связью, интернетом для проведения телемедицинских консультаций с ведущими клиниками республики.

Консультативно-диагностический поезд «Жәрдем» стартовал 23 мая, завершил работу по Мангистауской области и сейчас находится в Атырауской области. Специалистами поезда «Жәрдем» осмотрен 3141 житель, в том числе 1290 детей и 1851 взрослый. Общее количество врачебных посещений составило 11 955.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и совместно реализуется Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан темір жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при участии Министерства здравоохранения РК.

Проект «Медицинские поезда» впервые был запущен в 2010 году, и ежегодно его реализовывали до 2019 года, сделав перерыв во время пандемии коронавируса. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 880 жителей, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малых амбулаторных операции, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.