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Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» помог свыше 4 тысячам жителей Алматинской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Мая 2023, 12:57
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» помог свыше 4 тысячам жителей Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 26 апреля по 10 мая медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» посетил станции: Копа, Медеу, Жеты – Су, Шелек, Таскарасу, Айдарлы, Жетыген, Илийская, передает МИА «Казинформ».

За этот период консультативно–диагностическим поездом «Саламатты Қазақстан» осмотрены 4616 жителей , в том числе 887 детей, 3729 взрослые. Общее количество врачебных посещений – 13576;

Малых хирургических операций – 133, в основном это удаление постоянного зуба. Каждым специалистом поезда осмотрено следующее количество пациентов: ВОП/терапевт/педиатр – 860 человек; Хирург – 2419 чел; Уролог – 722 чел; Невропатолог – 1987 чел; Офтальмолог – 2033 чел; ЛОР – 1452 чел; Стоматолог – 1189 чел; УЗИ – 1821 чел; ФЛГ – 103 чел; Психолог – 9 чел.

Напомним, в данный момент поезд находится в Жетысуской области. 11 мая жители станции Коксу смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Затем поезд отправится дальше.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.


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