Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Июля 2021, 12:27
Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске. Об этом стало известно на заседание регионального Совета по привлечению инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

На заседании Совета был представлен проект ТОО «Салауатты Астана» – медицинский хаб «БАТЫС» в поселке Зачаганск, который планируется реализовать в рамках ГЧП на базе недостроенного здания СИЗО.

Проектом предполагается оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Общая сумма инвестиций – 150 млн долларов США. Мощность на 1 этапе составит 500 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

6 марта 2019 года были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. В октябре 2019 года был вынесен обвинительный приговор, согласно которому Туремуратова приговорили к 2 годам ограничения свободы, а Барабошко к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также их обязали вернуть государству в общей сложности 1,5 млрд тенге.


Западно-Казахстанская область   Пенитенциарная система   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане