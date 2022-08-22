РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:33, 22 Август 2022 | GMT +6

    Медицинский центр для спортсменов открыли в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый медцентр для спортсменов появился в Нур-Султане. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «В столице открыли первый медицинский центр для спортсменов. Вопрос о выделении отдельного медучреждения тренеры и спортсмены поднимали на одной из наших встреч.

    К примеру, ранее наши спортсмены проходили профобследование и получали лечение на базе городской поликлиники № 5. Осмотры проводились в общей очереди с другими пациентами, что доставляло определенные неудобства, влияло на качество подготовки и оздоровительный процесс спортсменов. К тому же, как отмечали тренеры и спортсмены, необходимо, чтобы спортсменами занимались именно спортивные врачи.

    Таким образом, после совместных обсуждений с представителями спорта, открыли специальный медицинский центр для спортсменов. Он расположен возле железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» по улице А-82. Специальный медицинский центр позволяет спортсменам проводить углубленные медицинские осмотры, реабилитацию и восстановление здоровья. В медучреждение будут привлечены квалифицированные спортивные врачи для обеспечения своевременного обследования и контроля здоровья спортсменов с учетом их травм, лечения и восстановления», - написал аким столицы.



    Теги:
    Акимат Спорт Другие государственные органы Здравоохранение Астана
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!