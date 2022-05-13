13 Мая 2022 02:21

Медицинских сестер наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Медицинских сестер многопрофильной областной больницы (МОБ) города Кокшетау поздравили с профессиональным праздником. Лучшие из них получили заслуженные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Международный день медицинской сестры, 12 мая, в адрес медперсонала МОБ прозвучали самые теплые слова благодарности и искренние пожелания.

В своей поздравительной речи директор МОБ Нурлан Жаров подчеркнул, что медицинская сестра - одна из самых гуманных профессий нашего времени, ведь жизнь человека и его здоровье – главные ценности для каждого.

По словам Нурлана Жарова, во всех подразделениях и службах МОБ успешно трудятся 678 средних медицинских работников, 649 из них - представительницы прекрасной половины человечества. Семь медицинских сестер с гордостью могут сказать, что им присвоена награда «Милосердие и отвага», и одна медицинская сестра имеет самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире - медаль имени Флоренс Найтингейл.

«Наши медицинские сестры не раз доказывали свой профессионализм на республиканском уровне. В номинации «Лучшая медицинская сестра» в рамках республиканского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в республике ежегодно, победителями становились Оксана Ситнер, Елена Костян, Зухра Кокшарова. Медицинские сестры, вы - воплощение нежности, красоты и милосердия! Люди с открытой душой и с искренним желанием помочь. Именно поэтому вы так незаменимы. Вы — самая крепкая опора, на которой держится медицина», - добавил Нурлан Жаров.

Из рук директора МОБ лучшие медицинские сестры получили заслуженные награды. Трое из них удостоились медали «За верность профессии». Среди них и старшая медсестра операционного блока перинатальной службы Наталья Власова, отдавшая 25 лет любимой работе. Не остались в стороне и ветераны здравоохранения региона.

В завершение присутствующих ждал праздничный концерт, подаренный артистами областной филармонии.

Днем ранее в Кокшетау медицинских сестер области с наступающим праздником поздравило управление здравоохранения региона.