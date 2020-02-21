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Медицинские вузы Казахстана отказались от бумажных зачеток и студенческих билетов

21 Февраля 2020 20:42
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Медицинские вузы Казахстана отказались от бумажных зачеток и студенческих билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пяти медицинских вузах Казахстана полностью автоматизирован учебный процесс: от приема в вуз до выпуска с выдачей диплома и приложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook Министерства здравоохранения РК.

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Система разработана с учетом особенностей медицинского образования и автоматизирует управление учебным, административным, организационным, учетно-аналитическим процессами в комплексе, сообщили в Минздраве.

«С внедрением цифровых технологий появилась возможность хранить все учебные достижения студентов в электронном формате, что позволяет отменить бумажный вариант студенческого билета и зачетной книжки», - отметили в ведомстве.

Каждый обучающийся имеет аккаунт в системе и собственный уникальный ID. В Личном кабинете студент имеет доступ ко всем необходимым информационным ресурсам, электронным сервисам и услугам:

- к транскрипту, где ведется история всех его учебных достижений в течение всего периода обучения и заменяет бумажную зачетную книжку. Транскрипт выдается по онлайн-запросу обучающегося из личного кабинета за любой период его обучения;

- к личной карточке из персональной информации (заменяет студенческий билет), где ведется история учета движения: специальность/образовательная программа, курс обучения, история приказов перевода с курса на курс;

- ознакомление с нормативными документами (Положение об академической честности, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии и др.);

- образовательные программы и учебно-методические материалы (силлабусы, учебно-методические комплексы дисциплин, журналы успеваемости (оценки текущего, рубежного и итогового контролей);

- заявка на участие в конкурсе на вакантные образовательные гранты и результатам ранжирования по GPA;

- заявка на предоставление мест в общежитии с электронным согласованием и подписанием договора на проживание.

Стоит отметить, что в 2019-2020 г. для обучающихся и сотрудников НАО «Медицинский университет Караганды» начато внедрение смарт-карты MIFARE ID, соответствующей международным стандартам. Карта открывает для пользователей широкий перечень возможностей: она может служить платежной картой, пропуском в учреждение, представлять студенческий, читательский билеты, служить электронным ключом к комнате в общежитии и включать многие другие проекты. Все это позволяет реализовать встроенный уникальный идентификатор размером четыре байта для бесконтактной передачи данных.

фото: azh.kz/ru
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Ключевые слова: Образование, Минздрав РК, Здравоохранение, Цифровой Казахстан,
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