Медицинские услуги для сельских жителей стали доступнее в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 100 жителей Абайского района с начала месяца бесплатно прошли обследование методом компьютерной томографии. В Центральной районной больнице принимают пациентов на реабилитацию, а узкие специалисты медучреждения объездили все села района, чтобы обследовать школьников с выявленными патологиями. Все это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным в рамках пилота системы медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациенты центральной больницы Абайского района теперь могут проходить реабилитацию в поселке Топар. В медучреждении открыли койки круглосуточного стационара - кардиологического направления, неврологического, сестринского ухода и паллиативной помощи. Пройти курс массажа и ЛФК можно и в дневном стационаре. Больнице в рамках пилотного проекта внедрения медстрахования выделили 2, 6 млн тенге. С 2020 реабилитацию медики будут проводить и при поликлинике, и на дому. По словам директора районной больницы Натальи Белан, нуждающихся в восстановительном лечении много.

«Нам еще необходимо докупить оборудование. После этого, дополнительно, начнем проводить реабилитацию и на амбулаторном уровне. В этом есть необходимость. Пациенты будут очень рады. Раньше они реабилитацию проходили в Караганде, а тут недалеко от дома, ехать никуда не надо», - добавила Наталья Белан.

К тем, кому дойти до медучреждения сложно, а иногда и просто невозможно, медики придут сами. У медсестры Бердигуль Альплам из 1407 прикрепленных к участку жителей 75 маломобильных. Каждый день после приема в поликлинике она обходит 4- 5 человек.

В доме Василия и Лидии Агеевых Бердыгуль уже 7 лет частый гость. У Василия Васильевича больное сердце - нужно ставить системы, приносить бесплатные лекарства.

«Медсестра наша на все просьбы сразу отзывается. И анализы при необходимости дома возьмет, давление измерит, сахар, холестерин. И ко всем у нее отношение такое. Соседи тоже благодарны ей», - говорит жительница Топара Лидия Агеева.

Еще 3,4 млн тенге выделили медорганизации на то, чтобы жители района бесплатно прошли компьютерную томографию при подозрении на онкологию, при хронических заболеваниях. Воспользовались этой возможностью уже больше 100 жителей района.

Увеличился и охват профосмотрами жителей поселка Топар и ближайших сел. Раньше медики выезжали туда дважды в год. После этого жители, у которых выявили патологии, сами должны были приезжать в районную больницу для осмотра и лечения. Теперь к тем, кто по каким-то причинам не смог этого сделать, узкие специалисты едут сами. С начала октября врачи побывали уже во всех селах.

«Школьников уже не нужно везти в Топар. Наши специалисты приезжают, осматривают, тут же берут анализы. Врач делает заключение и назначает лечение. Раньше выезжали только на профосмотры, за назначением сам пациент ехал, а кто – то не ехал, и детей не привозили. Теперь мы эту часть населения охватили», - говорит Наталья Белан.

Всего в рамках пилотного проекта внедрения медстрахования Центральной больнице Абайского района выделили больше 36 млн тенге.

«Те деньги, которые нам выделили в пилоте - для нас это существенно. Это деньги, которых нам постоянно не хватало в конце года. Мы рассчитываем, что все освоим, выплатим зарплаты, закроем год и у нас еще останутся деньги, чтобы закупить необходимо оборудование для реабилитации наших пациентов», - отметила директор районной больницы.