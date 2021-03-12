Медицинские службы уголовно-исполнительной системы передадут Минздраву РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские функции в следственных изоляторах для содержания несовершеннолетних и женщин в следующем году будут переданы Министерству здравоохранения. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Относительно передачи функций медицинского обеспечения осужденных Министерству здравоохранения министр отметил, что предложение по этому вопросу уже готово, в этом году будет разработано соответствующее законодательство.

«В следующем году медицинские функции в следственных изоляторах для содержания несовершеннолетних и женщин планируется передать Министерству здравоохранения. В 2023 году все медицинские службы уголовно-исполнительной системы будут переданы в Министерство здравоохранения», - сказал Ерлан Тургумбаев на правительственном часе Сената Парламента.

Отметим, что по данным МВД, система уголовно-исполнительной системы насчитывает 80 учреждений, в которых содержатся 32 тысячи осужденных и следственно-арестованных лиц.