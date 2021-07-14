Медицинские работники показали ковидные стационары в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники записали видео о том, как обстоят дела в городских больницах, перепрофилированных в инфекционные стационары. Врачи обратились к жителям столицы, призвав их взять ответственность за здоровье свое и близких и соблюдать санитарные нормы, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«На этих койках можете оказаться либо вы, либо ваши родные. Не доводите до этого! Смотрите, все заполнено!», - говорится на видео.

Все реанимационные койки стационара действительно заполнены пациентами с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Врачи отмечают, что все больше инфицированных среди молодежи. Они призывают граждан отнестись к сложившейся ситуации со всей серьезностью и не пренебрегать саннормами и ограничительными мерами.

«От имени всего медицинского сообщества мы хотим, чтобы вы знали реальную ситуацию. Очень много тяжело болеющих людей, каждый день погибают люди. Стали больше болеть дети. Мы просим вас, возьмите ответственность за свое здоровье», - обратились медработники к горожанам.





Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.