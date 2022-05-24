24 Мая 2022 12:00

Медицинские поезда отправились в регионы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал социально значимый проект. «Медицинские поезда» окажут бесплатную медицинскую помощь около 60 тыс. жителей отдаленных районов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Благодаря этому проекту стала доступна мобильная многопрофильная помощь населению, проживающему в отдаленных поселках. В условиях пандемии и нарастающей эпидемиологической ситуации в мире доступ к качественному медицинскому сервису является наиболее актуальной проблемой. Так, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости – миниоперации, выдают направление на плановую госпитализацию. Это решает острую проблему несвоевременного выявления и лечения заболеваний жителей из-за отдаленного расположения от районных и областных больниц.

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов по всему Казахстану, при этом в сумме они охватят 147 станций отдаленных районов.

Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80 станций, а «Саламатты Қазақстан» с 20 июня по 2 ноября – 67 станций. В целом, ожидается, что медпоезда охватят 60 тыс. человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 тыс., диагностических процедур – 18 тыс., малых хирургических операций – 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8 тыс. пациентам. Медицинские поезда посетят весь Казахстан: «Жардем» – Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; «Саламатты Қазақстан» – Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.

Министерство здравоохранения РК обеспечивает поезда врачебными бригадами и необходимым оборудованием. Стоит отметить, что медицинский персонал расширен квалифицированными специалистами различного профиля, в его составе терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог. В этом году присоединились психолог и дерматовенеролог. Медицинское оборудование – японского и немецкого производства. Аппаратура позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию, другие виды диагностических исследований. Также в этом году обновилось стоматологическое оборудование.

Проект впервые был запущен в 2009 году и приостановлен из-за пандемии короновирусной инфекции в 2019 году. В этот период три консультативно-диагностических поезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителей, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малых амбулаторных операций, специалисты -маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.

Отметим, что проект реализуется при содействии министерств индустрии и инфраструктурного развития и здравоохранения РК, корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан темір жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» и финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».