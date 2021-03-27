Медицинские отходы на побережье Капшагайского водохранилища утилизированы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинские отходы, ранее найденные в зоне побережья мкр.Восточный города Капшагай, утилизированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК по факту сброса медицинских отходов в зоне побережья мкр. Восточный города Капшагай Алматинской области сообщает, что г осударственным экологическим инспектором Департамента экологии по Алматинской области осуществлен выезд в г. Капшагай. На момент выезда выявлено, что акиматом города и ТОО «Капшагай Коркейту» проведена уборка и очистка побережья, после чего отходы (использованные шприцы, системы и д.р.) временно перемещены на территорию полигона для дальнейшей утилизации.

«В настоящее время медицинские отходы утилизированы в специализированной организации ТОО «МВ Арна». Также дополнительно сообщаем, что местной полицейской службой проводятся следственные мероприятия по выявлению собственников данных отходов», - отметили в ведомстве.



