-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
Медицинские организации Карагандинской области отметили QR-кодами
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Медицинские организации Карагандинской области отметили QR-кодами. Стикеры с кодами появились только в поликлиниках, центрах и больницах, которые заключили договор с Фондом социального медицинского страхования, а, значит, оказывают услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и пакета медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Карагандинской области таких организаций больше 120. Найти QR-коды можно возле стоек регистрации и у приёмных. При сканировании этого кода через мобильный телефон можно сразу перейти на сайт фонда медстрахования.
«Благодаря QR-кодам граждане получают быстрый доступ к различным каналам связи. Сканируют и переходят на сайт фонда, а также могут связаться с Telegram- и WhatsApp-ботами для получения необходимой информации о медицинском страховании, доступных услугах и своих правах», - пояснил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.
Напомним, с первого января 2020 года в Казахстане действует обязательное социальное медицинское страхование. До 31 марта все граждане могут получить услуги пакета медстрахования, даже если ещё не застрахованы. Этот период даётся, чтобы пациенты вникли в особенности системы, идентифицировали себя в ней, прикрепились к поликлинике. Стикеры позволят им быстро связаться со специалистами, чтобы получить ответы на возникающие вопросы.
- Четверо казахстанцев с японского круизного лайнера прибыли в Нур-Султан
- Ожирение начали лечить в рамках ОСМС в Алматы
- Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО
- Семь грузовиков сгорели в Караганде
- Директор «Гарант 24 Ломбард» задержан в Караганде
- Основную меру профилактики коронавируса назвала главный санврач Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана