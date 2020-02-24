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Медицинские организации Карагандинской области отметили QR-кодами

24 Февраля 2020 12:00
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Медицинские организации Карагандинской области отметили QR-кодами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Медицинские организации Карагандинской области отметили QR-кодами. Стикеры с кодами появились только в поликлиниках, центрах и больницах, которые заключили договор с Фондом социального медицинского страхования, а, значит, оказывают услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и пакета медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Карагандинской области таких организаций больше 120. Найти QR-коды можно возле стоек регистрации и у приёмных. При сканировании этого кода через мобильный телефон можно сразу перейти на сайт фонда медстрахования.

«Благодаря QR-кодам граждане получают быстрый доступ к различным каналам связи. Сканируют и переходят на сайт фонда, а также могут связаться с Telegram- и WhatsApp-ботами для получения необходимой информации о медицинском страховании, доступных услугах и своих правах», - пояснил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Напомним, с первого января 2020 года в Казахстане действует обязательное социальное медицинское страхование. До 31 марта все граждане могут получить услуги пакета медстрахования, даже если ещё не застрахованы. Этот период даётся, чтобы пациенты вникли в особенности системы, идентифицировали себя в ней, прикрепились к поликлинике. Стикеры позволят им быстро связаться со специалистами, чтобы получить ответы на возникающие вопросы.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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