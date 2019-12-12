Медицинские объекты Жамбылской области проверили на готовность к внедрению ОСМС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Внедрение обязательного социального медицинского страхования разъясняет прибывшая в Жамбылскую область рабочая группа по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества безопасности товаров и услуг Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области.

«Сегодня представители регионального штаба оперативного взаимодействия по обеспечению готовности регионов к обязательному социальному медицинскому страхованию, созданного Минздравом, посетили ряд медицинских организаций Жамбылской области, - рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Жамбылской области Берик Жаркынбеков. - Основная цель, которую преследуют представители штаба, - это проведение полномасштабной информационно-разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медицинского страхования».

В программе - посещения медицинских объектов членами группы: Жамбылский филиал ТОО «Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии» и поликлиника «Жануя». Представители регионального штаба ознакомились с готовностью этих медучреждений к переходу на обязательное медицинское страхование.









Делегация осмотрела регистратуру, службу поддержки пациента, проверила наличие раздаточных материалов, размещение наглядной информации по обязательному социальному медицинскому страхованию и гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Также было проверено наличие медпрепаратов, готовность к отпуску лечебных средств, охват каскадным обучением, состояние приемного покоя с внедрением службы поддержки пациента, готовность терминалов для оплаты за медицинские услуги.









«Представителям регионального штаба была продемонстрирована медицинская информационная система с Бюро госпитализации, ЭРСБ - электронный регистр стационарного больного, регистр прикрепленного к медучреждениям населения – РПН. Все эти порталы будут взаимодействовать между собой. Медработникам разъяснили основные моменты обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и проверили готовность справочных постов медицинских организаций и наличие раздаточных материалов по ОСМС и ГОБМП», - пояснил Берик Жаркынбеков.

Отметим, что в таразском Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан оказываются высокотехнологичные медицинские услуги.

В рабочую группу по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения вошли директор департамента управления персоналом Минздрава РК Эльмира Баймагамбетова, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Жамбылской области Берик Жаркынбеков, директор филиала ФСМС по Жамбылской области Мавлюда Бокаева и другие.