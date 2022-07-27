27 Июля 2022 21:43

Медицинские части и больницы карагандинских колоний передали Минздраву

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 10 медицинских учреждений, находящихся в колониях Карагандинской области передали в ведомство Минздрава. Это обеспечит равный доступ к медицинским услугам для отбывающих наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 июля 2021 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ, в рамках которого функции в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, передаются Минздраву.

Казахстан является первой страной, принявшей в полном объеме обязательство в рамках Всемирной организации здравоохранения о равном доступе и недискриминации права на здоровье для всех граждан, в том числе содержащихся под стражей. Данная гарантия предусмотрена также в минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными.

«В течение длительного времени одной из главных проблем работы медицинской службы учреждений нашей области является нехватка кадров, этому способствуют многие причины. Я очень надеюсь, что принимаемые меры позволят решить эту проблему, оплату их труда с учетом специфики работы, не меньше, чем у гражданских медиков» - сказала заместитель начальника учреждения АК-159/11 по лечебно-профилактической работе Юлия Иванова.

Цель реформы - обеспечение качественного и равного доступа граждан к медицинским услугам и превентивное предупреждение неправомерных действий, представляющих угрозу здоровью граждан в условиях содержания под стражей.

«На сегодняшний день проводится огромная работа по подготовке к передаче медицинской службы учреждений ДУИС по Карагандинской области в гражданский сектор. Несмотря на то, что медицинские работники в своей деятельности основываются на приказах и рекомендациях Министерства здравоохранения РК, существуют некоторые особенности в работе медицинской службы УИС. Мы убеждены, что результатом всей проделанной работы станет наиболее качественная и доступная медицинская помощь для осужденных» - сказал начальник учреждения АК-159/11 Ерлан Апаханов.

На данный момент в колониях Карагандинской области функционирует 8 медицинских частей и две противотуберкулезные больницы. В эти учреждения осужденные в основном поступают с туберкулезом и с сопутствующими болезнями (сахарный диабет, гепатиты, циррозы, заболевания сердца, бронхиальная астма, костная патология и т.д).

В прошлом году было проведено 29 оперативных вмешательств. За шесть месяцев этого года – 16.

В общем в колониях области за прошлый год пролечили 240 больных, в этом году – 86.