Медицинская статистика: вчера, сегодня, завтра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Медицинская статистика – отрасль статистики, изучающая явления и процессы в области здоровья населения. Как она работает в нашей стране корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель отдела организационно-методической работы и медицинской статистики АО «Научного центра педиатрии и детской хирургии» Светлана Анохина.

- Светлана Геннадьевна, расскажите о роли медицинской статистики?

- Медицинская статистика имеет важнейшее значение в реализации эффективной социально-экономической политики государства и совершенствовании важнейших сфер жизни.

Медико-статистическая информация является основой для подготовки решений по совершенствованию выборов приоритетов и определению дальнейшей стратегии развития отрасли здравоохранения.

Отдел организационно-методической работы и медицинской статистики АО «Научного центра педиатрии и детской хирургии» был основан со дня открытия научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества 28 ноября 1932 года, как планово-методический сектор.

С переименованием в 1940 году в НИИ материнства и детства и с увеличением штатных единиц, в том числе научных сотрудников сектор был реорганизован в социально-правовой отдел с учебно-методической частью. Отдел занимался изучением детской заболеваемости и смертности, внедрением передового опыта и достижений науки в практику, подготовкой медицинских кадров и воспитателей для детских дошкольных учреждений. Персонал отдела выезжал в отдаленные районы республики для оказания организационно-методической помощи. Позднее результаты работы были обобщены в санитарно-эпидемиологических обзорах состояния охраны материнства и детства.

- Как вы сотрудничаете с региональными управлениями здравоохранения?

- Наши сотрудники отдела принимали непосредственное участие в обеспечении медицинских организаций детского здравоохранения информацией, оперативными сводками, результатами анализа и обоснованием мероприятий по снижению детской заболеваемости и смертности. Улучшилось качество медицинского обслуживания на разных этапах педиатрической службы. По результатам исследований составлена оценочно-прогностическая таблица индивидуального риска смертности, которая послужила методическим пособием для педиатров в практике.

С первых дней своего существования отдел координирует организационно-методическую и консультативную помощь медицинским организациям службы детства и принимает активное участие в изучении состояния здоровья детей раннего возраста и школьников.

- Какие методические рекомендации разработаны при участии сотрудников отдела?

- Методологической основой массового обследования школьников в возрасте от 12 до 18 лет в стране стали методические рекомендации, разработанные при участии сотрудников отдела при выполнении программы скринингового обследования школьников с дальнейшим их динамическим наблюдением.

В настоящее время АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» является координирующим центром по оказанию организационно-методологической и лечебно-консультативной помощи детскому населению страны, на базе которого ежегодно высококвалифицированную специализированную помощь получают свыше 6 000 детей.

- Что является главным направлением деятельности отдела организационно-методической работы?

- Мы сотрудничаем с органами здравоохранения в регионах республики, мониторинг и анализ детской заболеваемости, инвалидности и смертности, осуществление кураторской работы, выезды в регионы страны с оказанием организационно-методической помощи, организация консультативной помощи посредством телемедицины.

Сотрудниками отдела на постоянной основе проводится мониторинг педиатрической службы в республике, анализ ежеквартальных, годовых отчетов по педиатрической службе, разработка качественных показателей медицинской статистики, участие в разработке законодательных актов и нормативно-учредительных документов в области охраны детского населения, ежедневный анализ критических состояний новорожденных по РК, выполнение Дорожных карт по родовспоможению и детству, организация кураторской работы в регионах, организация выездных циклов повышения квалификации по актуальным тематическим циклам по педиатрии и детской хирургии.

- Чем конкретно занимается ваш отдел?

- Отдел занимается также и научной работой. Основной тематикой исследований является изучение воздействия различных факторов на здоровье детей РК (заболеваемость, распространенность патологии, инвалидность, смертность) с проведением дальнейшего мониторинга динамики здоровья детского населения.

По результатам проведенных исследований опубликовано более 300 научных работ и более 30 методических рекомендаций.

Расскажите о важности статистических данных?

- В настоящее время статистическая информация способствует принятию более эффективных управленческих решений, лучшей осведомленности родителей в вопросах состояния здоровья детского населения, деятельности медицинских организаций и эффективности расходов на здравоохранение. Стали жизненно необходимыми данные об уровнях доступности услуг здравоохранения, об эффективности работы регионов по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации больных, а также о качестве оказания медицинской помощи детскому населению страны.

Глава государства в Послании народу Казахстана отметил, что необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья и переход на «безбумажные» больницы.

Сегодня статистические данные становятся открытыми, в стране создаются национальные цифровые ресурсы для оперативного сбора статистической информации и обмена ею на международном уровне.

- По каким направлениям сейчас работает отдел медицинской статистики?

- Медицинская статистика активно работает в информационных системах Министерства здравоохранения, таких как: Бюро госпитализации, Электронный регистр стационарных больных, Электронный регистр онкологических больных. Все эти порталы интегрированы с государственными базами данных и предназначены для учета статистической информации с целью проведения контроля качества и объема оказанной медицинской помощи, а также для проведения аналитического обзора и формирования объемов финансирования отрасли здравоохранения.

Одним из важных шагов в развитии цифровизации в Научном центре педиатрии и детской хирургии явилось внедрение автоматизированной медицинской информационной системы «Damumed», которая позволила обеспечить переход к безбумажному ведению медицинской документации за счет формирования актуальных данных о пациенте. Работа в «Damumed» привела к повышению прозрачности оказания медицинской помощи, контролю использования ресурсов Центра с принятием соответствующих управленческих решений.

Мы анализируем все технологии, связанные с обработкой данных, прогнозированием и моделированием развития ситуации. Отслеживая все новации в области медицинской статистики, мы выбираем лучшие, разрабатываем свои и внедряем их в систему казахстанского здравоохранения.

- Спасибо за интервью!