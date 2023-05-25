Медицинская реабилитация стала доступнее в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области реабилитационная помощь стала доступнее для населения после внедрения обязательного социального медицинского страхования. На лечение одного пациента Фонд медстрахования выделяет около 200 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вот уже второй год в Караганде работает отделение реабилитации при многопрофильной больнице № 1, где пациенты после инсультов, тяжелых травм и операций могут пройти восстановительное лечение в круглосуточном стационаре на 15 коек.

«Система ОСМС позволила развить очень важное направление медицины – реабилитацию. Раньше считалось, что физиотерапия, массаж – это априори платные услуги, люди проходили реабилитацию платно либо вообще не проходили ее. Очень важно не просто спасти жизнь пациенту, а помочь ему восстановиться. Например, восстановить речь после инсульта, двигательные навыки, мелкую моторику. Сейчас у медработников и населения есть понимание, что если ты застрахован, то эту реабилитацию пройдешь за счет ОСМС», – говорит заместитель директора многопрофильной больницы № 1 города Караганды Дмитрий Матюшко.

Открытие нового отделения не только покрыло потребность пациентов в услугах реабилитации, но и позволило создать новые постоянные рабочие места с обучением специалистов за счет медорганизации. Сейчас в отделении реабилитации три реабилитолога, штат медсестер, инструкторов ЛФК, еще одного врача-реабилитолога многопрофильная больница № 1 обучает в резидентуре.

«Для пациентов у нас создан полный цикл: есть инсультный центр, отделение травматологии и ортопедии. Первый этап реабилитации пациенты получают еще при лечении основного заболевания, затем переводятся в отделение реабилитации. Не нужно ехать домой и вставать на портал. У нас пациента осматривает реабилитолог. Если есть реабилитационный потенциал и человек застрахован, после выписки из профильного отделения он поступает в реабилитационное отделение и в течение 10–14 дней проходит курс восстановительного лечения. Мы сами ставим на портал, обеспечиваем обследование», – отметил Дмитрий Матюшко.

За прошлый год в многопрофильной больнице № 1 реабилитацию 2-го и 3-го этапов прошли около 400 пациентов с разными диагнозами. За оказанную помощь по реабилитации Фонд медстрахования заплатил больнице 81,7 млн тенге. За 1-й квартал этого года реабилитацию прошли уже 108 человек, на оплату этого восстановительного лечения фонд направил 23,9 млн тенге. В среднем на курс лечения одного больного затрачивается свыше 200 тысяч тенге.