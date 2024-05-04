Медиация в РК: в рамках одного дела можно урегулировать конфликты по разным вопросам

В Верховном суде РК озвучили преимущества обращения к судебной медиации, как к средству разрешения конфликтов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Медиация – одна из форм примирения сторон в гражданском судопроизводстве, заключение медиативного соглашения возможно в суде любой инстанции, на основании любого дела, которое разрешено решать подобным путем с точки зрения законодательства. Примечательность судебной медиации для сторон – в пределах одного дела можно урегулировать конфликт по многим вопросам. Медиация популярна среди населения и юристов. Если раньше примирялись единицы (в 2015 году – 2,3%), то в 2023 году – до 42,6% (от общего количества медиабельных споров), - говорится в сообщении суда.

В 2023 году с применением альтернативных способов разрешения споров рассмотрено более 117 тыс. исков и дел (42,6%), за 3 месяца 2024 года – более 25 тыс. (41,2%). Из них прекращено за примирением сторон более 70 тыс. дел (3 месяца 2024г. – 19 тыс.), в том числе с заключением мирового соглашения – более 8 тыс. (3 месяца 2024г. - 2 444), медиативного соглашения - 63 тысяч (3 месяца 2024г. - 18 тыс.), партисипативного соглашения - 236 (32).



В качестве примера в Верховном суде привели следующее дело:



В июне 2020 года АО (арендодатель) и три ТОО (временное объединение юридических лиц - арендатор) заключили договор имущественного найма (аренды) вагонов с ремонтом. АО предоставил одному из ТОО 300 грузовых вагонов во временное владение и пользование (до конца 2023 года). Между сторонами возникли гражданско-правовые споры, вытекающие из этого договора аренды грузовых вагонов. ТОО (арендатор) обратилось в суд с иском о расторжении договора в части 100 вагонов, находящихся на территории Украины, ввиду нарушения АО обязанности выполнить их плановый ремонт.



Суд первой инстанции отказал в иске, не усмотрев существенных нарушений условий договора.

Апелляция разрешила спор в пользу истца, так как ответчиком не проведены работы по ремонту вагонов, которые не могут быть использованы по назначению, что по условиям договора является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. В настоящее время судом г.Астаны рассматриваются еще два дела по спорам между этими сторонами об обязании возврата 239 вагонов, а также изменении договора и его расторжении.



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в ходе разбирательства разъяснила сторонам право на примирение, а также порядок, последствия и преимущества заключения соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

В результате переговоров стороны достигли соглашения по всем разногласиям, явившимся предметом судебных разбирательств, и обратились в кассацию совместным ходатайством об урегулировании спора заключением медиативного соглашения.

Верховный суд утвердил медиативное соглашение, подписанное сторонами спора, по которому стороны договорились исполнить обязательства добровольно в указанные порядке и сроки. В случае неисполнения – передать на принудительное исполнение. Производство по делу прекращено.