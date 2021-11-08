Медиашкола телевидения и радио заработала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК крупнейшая медиаструктура страны - телерадиокорпорация «Казахстан», в состав которой входят 4 республиканских телеканала, 14 региональных каналов и 4 радиостанции, приступила к подготовке специалистов в области телевидения и радио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего на обучение в медиашколе было подано 103 заявки от студентов отечественных ВУЗов. Все они - учащиеся 3-их и 4-ых курсов факультетов журналистики, медиатехнологий, кино и телевидения. Из всех претендентов было отобрано 35 человек.

«Медиашкола позволяет студентам не только получить знания и опыт, но и определить конкретное направление, в котором они будут работать в будущем», - сказала председатель правления Корпорации Ляззат Танысбай.

В течение шести месяцев участники получат возможность пройти бесплатное творческое и техническое обучение у специалистов телеканалов «Qazaqstan», «Qazsport», «Abai TV», телеканала «Balapan» и ТОО «Қазақ радиолары».

Лучшие выпускники медиашколы получат возможность начать карьеру в структурах РТРК «Казахстан».