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Медиашкола телевидения и радио заработала в Казахстане

8 Ноября 2021 12:20
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Медиашкола телевидения и радио заработала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК крупнейшая медиаструктура страны - телерадиокорпорация «Казахстан», в состав которой входят 4 республиканских телеканала, 14 региональных каналов и 4 радиостанции, приступила к подготовке специалистов в области телевидения и радио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Всего на обучение в медиашколе было подано 103 заявки от студентов отечественных ВУЗов. Все они - учащиеся 3-их и 4-ых курсов факультетов журналистики, медиатехнологий, кино и телевидения. Из всех претендентов было отобрано 35 человек.

«Медиашкола позволяет студентам не только получить знания и опыт, но и определить конкретное направление, в котором они будут работать в будущем», - сказала председатель правления Корпорации Ляззат Танысбай.

В течение шести месяцев участники получат возможность пройти бесплатное творческое и техническое обучение у специалистов телеканалов «Qazaqstan», «Qazsport», «Abai TV», телеканала «Balapan» и ТОО «Қазақ радиолары».

Лучшие выпускники медиашколы получат возможность начать карьеру в структурах РТРК «Казахстан».


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#СМИ   #Связь, ТВ, IT   #Общество   #Мировые новости  
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