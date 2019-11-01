Медиапроекты АО «Казконтент» запустили разделы подкастов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь медиапроектов АО «Казконтент» - baq.kz, baigenews.kz, strategy2050.kz, el.kz, assembly.kz, adebiportal.kz и e-history.kz запустили разделы аудиоподкастов, передает МИА «Казинформ».

В жанре «умного радио» пользователи получат доступ к информационным, аналитическим, культурно-просветительским и авторским проектам.





«Подкасты – это не мода, а необходимость в развитии любого СМИ, которое хочет быть востребованным у аудитории, - отметил Чингиз Майсеитов, главный редактор el.kz. - Подкастинг позволяет расширить инструментарий нашей редакции, позволяет разнообразить ее жанровую составляющую, что должно привести к притоку новых читателей и слушателей сайта. Подкасты универсальны своим удобством как для потребителя, так и для автора подкаста. Главное в подкасте - это живая тема, авторский взгляд на нее и, конечно же, интересные человеческие истории, хотя в форме подкаста даже не новые темы обретают свежее звучание».

«По мере того, как растет зависимость в интернете, расширяются и возможности медиасферы. Люди стали реже читать газеты и журналы, смотреть телевизор и слушать радио. Теперь настало время подкастов, где материалы будут в звуковом формате», - обозначил тенденции главный редактор e-history.kz Алтынбек Хумурзак.

«В эпоху цифровых технологий очень важно экономить время. Люди не хотят тратить своё драгоценное время на чтение новостей. С учетом этого проект Strategy2050.kz представляет аудиоподкаст, информирующий о самых важных новостях недели. Таким способом наши читатели один раз в неделю станут слушателями на 5 минут», - говорит выпускающий редактор strategy2050.kz Аягоз Курмашева.

Аудиоподкасты творческого коллектива также будут доступны на популярных аудистриминговых сервисах Tunein, SoundCloud.

Аудиоподкасты производятся на собственной мультимедийной базе АО «Казконтент».

Ссылки на страницы подкастов:

https://baigenews.kz/podcasts/

https://baq.kz/podcasts/

https://strategy2050.kz/ru/podcasts/

https://el.kz/rupodcasts

https://e-history.kz/ru/podcasts

https://assembly.kz/ru/podcasts/

https://adebiportal.kz/podcasts/

Отметим, подкаст – это аудиоблоги, которые имеют определенную тематику и в отличие от радиопередач их можно скачивать на мобильное устройство и слушать в любом удобном месте.

По статистике в 2018 году, слушателей подкастов во всем мире стало в 4 раза больше, чем в 2017.

Самой «слушающей» страной является Южная Корея, где 58% населения слушают подкасты. В США каждый третий житель подписан на подкастеров. В Канаде 43% аудитории слушает подкасты на YouTube. В России в основном слушают подкасты про спорт и литературу.

АО «Казконтент» - государственный медиахолдинг, управляющий информационными, аналитическими и тематическими интернет-ресурсами.