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Медиапортал Аltynqor создан в Казахстане

15 Декабря 2021 14:37
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Медиапортал Аltynqor создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития создан специальный медиапортал Аltynqor.com телерадиокорпорации «Казахстан», который стал уникальным проектом в цифровизации культурного наследия в год 30-летия Независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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На сайте собран золотой фонд видео- и аудиоматериалов казахстанского телерадиовещания с 1930 года, в том числе, повествующие о важных исторических событиях за 30 лет Независимости Казахстана.

Помимо информации, предназначенной для простого зрителя, на сайте также размещаются дополнительные данные для профессиональных исследований.

Медиапортал состоит из разделов: «Видеофонд», «Аудиофонд», «Персоны» и «Фотоархив». В каждый раздел вошли интервью, мемуары, личные архивы ветеранов телевидения и радио, деятелей казахской литературы и культуры.

В целях содействия реализации инициативы Елбасы Н. А. Назарбаева «Рухани жаңғыру» на сайте собраны 50 версий сказаний о батырах, 100 кюев, 100 вариантов сказаний «Сыңсу», «Бесік жыры», «Жар-жар», «Беташар», «Жарапазан», «Жоқтау». Работы по наполнению сайта будут вестись на постоянной основе.

В разделе архивного видео представлены программы «Парыз бен қарыз», «Ұлт және сана», «Сұхбат» мастодонтов казахской журналистики: С. Ашимбаева, Ш. Муртазы, С. Оразалина, а также цикл 50 телепередач, состоящий из более чем 800 разделов. В цикл включены такие передачи, как «Тамаша», «Халық қазынасы», «Асыл мұра», «Адам іздеп жүрмін», «Келесі аялдама», «Кеш жарық», «Күлтөбе» и проекты производственного объединения «Қазақтелефильм», киножурнала «Советтік Қазақстан».

Раздел «Персоны» рассказывает о творчестве и жизненном пути К. Азербаева, М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Г. Мустафина, А. Тажибаева, Ш. Жиенкуловой, К. Байсеитовой, Ш. Айманова, Ш. Айтматова, К. Мырза-Али и др.

На сайте можно услышать аудиоролики с 1954 года из сокровищницы голосов 100 народных деятелей, таких как М. Ауэзов, С. Муканов, И. Есенберлин, Б. Сокпакбаев, Г. Мусрепов и другие.

Сегодня в фонде хранятся более 110 тысяч видео- и аудиоматериалов, количество которых ежегодно пополняется на 1000 материалов.

Поэтому работа по наполнению сайта также будет продолжаться на постоянной основе.


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#Культура   #История Казахстана   #Цифровой Казахстан   #МИОР  
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