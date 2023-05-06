Медианная заработная плата в Казахстане - 225 736 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в І квартале 2023 года составило 340 636 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 19,3%, в реальном выражении снижение – на 0,6%. Медианная заработная плата (центральный уровень зарплатного ряда) в І квартале составила 225 736 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%, информации и связи – 30,3%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 29,2%.

Наибольшее снижение среднемесячной реальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечено в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6%.

Индексы номинальной и реальной заработной платы в І квартале 2023 года

В разрезе отраслей самый высокий размер заработной платы в горнодобывающей отрасли – 766 555 тг, далее в секторе финансов и страхования – 602 114 тг, в тройке лидеров также отрасль информации и связи – 541 218 тг. Самый низкий уровень среднего уровня заработной платы в отраслях водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тг. и сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тг.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Атырауской области – 29,4%, наименьший рост отмечен в Западно-Казахстанской области – 11,9%. В номинальном выражении самый большой размер заработной платы в Атырауской области – 618 420 тг, самый наименьший в СКО – 241 102 тг.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в I квартале 2023 года составило 3,6 раза.