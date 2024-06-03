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    09:53, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей тёще Абрамовича

    Руперт Мердок женился на бывшей тёще Абрамовича
    Фото: rbc.ru

    Медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Его пятой супругой стала Елена Жукова, российский микробиолог на пенсии и мать Дарьи Жуковой, бывшей жены Романа Абрамовича. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Свадьба 93-летнего медиамагната с 67-летней российской ученой прошла в калифорнийском винограднике Мердока.

    Слухи о том, что они встречаются, появились в 2023 году, вскоре после внезапного расторжения помолвки австралийского медиамагната с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит.

    Миллиардер Руперт Мердок, уроженец Австралии, у которого шестеро детей, является почетным председателем News Corporation, которой принадлежат Fox News, Wall Street Journal, Sun и Times.

    В прошлом году он ушел с поста председателя Fox and News Corp, оставив своего сына Лахлана во главе обеих компаний.

    Теги:
    Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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