Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей тёще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Его пятой супругой стала Елена Жукова, российский микробиолог на пенсии и мать Дарьи Жуковой, бывшей жены Романа Абрамовича. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Свадьба 93-летнего медиамагната с 67-летней российской ученой прошла в калифорнийском винограднике Мердока.

Слухи о том, что они встречаются, появились в 2023 году, вскоре после внезапного расторжения помолвки австралийского медиамагната с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит.

Миллиардер Руперт Мердок, уроженец Австралии, у которого шестеро детей, является почетным председателем News Corporation, которой принадлежат Fox News, Wall Street Journal, Sun и Times.

В прошлом году он ушел с поста председателя Fox and News Corp, оставив своего сына Лахлана во главе обеих компаний.