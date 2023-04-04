Медиахолдинг «31» объединит 31 канал и портал Informburo.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 канал и информационный портал Informburo.kz завершили процесс объединения телевизионной и интернет-редакций. Теперь обе редакции будут работать в составе медиахолдинга 31, который возглавил генеральный директор 31 канала Курманбек Жумагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс объединения редакций начался несколько лет назад с формирования интегрированной редакции для информационной программы 31 канала «Информбюро» и интернет-портала informburo.kz. Объединение двух медиа в единый холдинг направлено на дальнейшее повышение качества управления и редакционной политики, а также совместное производство мультимедийного информационного контента.

«Бизнес-цели и задачи мы для себя определили. Акцент, в первую очередь, будем делать на оперативное и всестороннее освещение событий в стране и мире, расширение присутствия медиа-холдинга в интернет-пространстве, увеличение производства разножанрового информационного контента для удовлетворения потребностей аудитории», – подчеркнул глава медиахолдинга Курманбек Жумагали.

В этом году 31 канал отмечает свое 30-летие, и в преддверии юбилея система вещания будет полностью автоматизирована, а творческая команда запустит несколько новых телепроектов: развлекательное шоу, сериалы и кино. Мультимедийный информационно-аналитический портал informburo.kz был основан в 2015 году и сегодня является одним из ведущих новостных сайтов страны.

Informburo.kz рассказывает в новостных материалах, что происходит в стране и мире 24/7, а также предоставляет читателям информацию в жанре объяснительной журналистики. С прошлого года портал начал активно развивать свой Youtube-канал, снимая специальные репортажи и эксклюзивные интервью.