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Медиафорум Тюркского совета стартовал в Стамбуле

22 Октября 2021, 15:58
Медиафорум Тюркского совета стартовал в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции стартовал Медиафорум Тюркского совета «Фундаментальное прошлое, сильное будущее», который будет проходить в Стамбуле с 22 по 24 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

С видеоприветствием к участникам обратился Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал успехов всем участникам Медиафорума.
Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев открыл работу Медиафорума. В своем приветственном выступлении он отметил, что тема форума актуальна для всех стран тюркского мира, которые имеют единые корни и имеют большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах.
Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев.

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В целом, в работе Медиафорума принимают участие более 350 участников из стран-членов Тюркского совета Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя - Венгрии, а также Туркменистана, в их числе представители ведущих СМИ, деятели науки и культуры, киноиндустрии, представители государственных органов, известные блогеры и студенты факультетов коммуникаций.
На форуме будут обсуждаться возможности развития сотрудничества в сфере киноиндустрии и СМИ, а также совместная борьба с дезинформацией, в том числе в соцсетях.

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