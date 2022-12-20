Медиа способствует прозрачности и подотчетности правительств – Абдулла Гюль

20 Декабря 2022, 11:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У правительства есть возможность правильно распределить свои ресурсы на благо своих граждан, чтобы обеспечить процветание и улучшенные стандарты жизни. Об этом на первом Центрально-Азиатском медиафоруме сообщил 11-й Президент Турции Абдулла Гюль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как нам всем известно, наш мир развивается в условиях тектонических сдвигов и в этом смысле 2022 год оказался очень сложным в контексте безопасности и процветания на евразийском континенте. Эти тектонические сдвиги начались гораздо раньше. Мы начали понимать о том, что в условиях нового миропорядка нужно делать все комплексно и репрезентативно, поскольку только новый миропорядок способен разрешать новые, более сложные вызовы. В этом контексте нового миропорядка глобальные, экономические, политические центры гравитации смещаются в сторону Азии, в частности в сторону Центральной Азии, поскольку Центральная Азия приобретает геостратегическую важность. После обретения независимости страны Центральной Азии смогли крепко встать на ноги и начали использовать различные подходы во внешней политике, чтобы обеспечивать развитие на региональном уровне, геополитическую стабильность», - сказал на открытии форума 11-й Президент Турции Абдулла Гюль.

Абдулла Гюль отметил, что в любых процессах в Евразии очень важную роль могут сыграть события прошлого. В этом плане спикер отметил существенную роль международного сообщества.

«В этом отношении человеческие ресурсы и природные ресурсы, представленные в Центральной Азии, оказывают огромный потенциал и важную роль в контексте всего происходящего. Эти тектонические сдвиги на самом деле несут в себе определенный посыл и этот посыл предельно ясный. В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и международными вопросами. Для этого необходимо быть более прозрачными, подотчетными, склонными к сотрудничеству и быть более гибкими на глобальном уровне. В рамках всего этого медиа должны рассматриваться как большой источник власти, поскольку в информационную эпоху с учетом недавних цифровых трансформаций у нас есть возможность получить доступ к любой информации. Цифровая среда дает нам власть по мониторингу. У каждого человека есть возможность стать глобальным гражданином, который может выражать свое собственное мнение по поводу происходящего. Медиа имеет зеркальный эффект, потому что вместе с медиасредствами происходит отражение всего того, что происходит внутри страны для внешних участников. В результате мы попадаем в реальную картину событий в тех или иных странах. Это все становится возможным благодаря свободе слова», - отметил 11-й Президент Турции Абдулла Гюль.

По его словам, стало невозможным скрыть все то, что происходит вокруг нас благодаря медиа.

«Мы также видим, что это существенно сказывается на выстраивании имиджа. Поэтому, несмотря на это, медиа способствует тому, что и страны и правительства становятся прозрачными и подотчетными. Если говорить о медиа, оно является критически важным сектором в обеспечении надлежащего управления. Это может иметь комплексное воздействие. Обеспечение равных возможностей и равное распределение дохода являются синонимом надлежащего управления и эти общества могут ощутить на себе материальный результат равного обращения и это позволяет им становиться еще более устойчивыми. Есть возможность в таких условиях разрешать любой конфликт, используя мирные средства. В таком сценарии вместо того, чтобы тратить целый день на вопросы безопасности, у правительства есть возможность правильно распределить свои ресурсы на благо своих граждан, чтобы обеспечить процветание и улучшенные стандарты жизни», - сказал 11-й Президент Турции.

Абдулла Гюль также подчеркнул, что Казахстан в этом плане оказался удачливым благодаря мудрому руководству.

«После обретения независимости Казахстан сконцентрировался на обеспечении своего суверенитета и территориальной целостности, сфокусировался на выстраивании добрососедских отношений с другими странами, преодолевая вызовы в области безопасности. Казахстан приложил огромные усилия, чтобы выстроить процесс создания национальной идентичности. Здесь нужно учитывать и переход к рыночной экономике. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев добился существенного прогресса во всех областях. Казахстан открыто продвигал региональное сотрудничество в Центральной Азии и также закрепил сотрудничество с тюркскими государствами», - добавил спикер.