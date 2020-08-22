Медеу и Шымбулак закрыли для посещения в выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доступ к популярным туристическим объектам в Медеуском районе Алматы закрыт: горожан призывают соблюдать карантинные меры, передает МИА «Казинформ».

«В Медеуском районе города Алматы на период 22-23 августа приостановлена деятельность популярных туристических горных объектов, как Медеу, Шымбулак, Бутаковка, парк «Кок-Тобе». Сотрудниками акимата района совместно с местной полицейской службой организовывается дежурство на блокпостах в целях недопущения заездов на данные объекты», - сообщила пресс-служба акимата в Telegram.

Кроме того, приостановлена деятельность ТРЦ, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, торговые дома и центры, непродовольственные торговые сети, крытая часть рынков «Зеленый базар», «Верненский рынок». Запрещена деятельность следующих объектов:

- салонов красоты;

- парикмахерских;

- косметологических кабинетов;

СПА-салонов;

- фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

- бань и саун;

- аттракционов на открытом воздухе.

Вместе с тем, на период выходных разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе, с не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Продолжается деятельность объектов, по оказанию бесконтактных услуг населению — автомойки, станции технического обслуживания легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, прачечные и др.

Мобильные группы также продолжают объезды по району, с целью контроля по соблюдению ограничительных мер. С 5 июля мобильными группами обследовано 2788 объектов. По 513 объектам выявлены нарушения санитарных норм и составлены протокола, по 2043 проведены разъяснительные работы.

На горячую линию районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг поступило 424 обращения.

В акимате Медеуского района жителей просят отнестись к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью.

Напомним, накануне главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Гульнара Мадимарова сообщила, что по выходным в городе будет работать специальная мониторинговая группа, которая будет выявлять нарушения карантинных мер.

Ранее акимат Алматы опубликовал контактные номера, по которым алматинцы могут обратиться в случае обнаружения нарушений карантинных мер. У каждого района города есть свой номер телефона, по которому можно обратиться:

Алатауский район – 8 (775) 781-45-50;

Алмалинский район – 8 (701) 716-59-25;

Ауэзовский район – 8 (701) 400-91-93, 8 (747) 761-55-82;

Бостандыкский район – 8 (701) 122-30-59;

Жетысуский район – 8 (701) 107-17-90, 8 (747) 557-40-71;

Медеуский район – 8 (707) 822-40-78;

Наурызбайский район – 8 (707) 752-79-27;

Турксибский район – 8 (701) 194-07-19, 8 (705) 189-52-89, 8 (707) 189-52-89.