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10:24
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Медеу и Шымбулак закрыли для посещения в выходные
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доступ к популярным туристическим объектам в Медеуском районе Алматы закрыт: горожан призывают соблюдать карантинные меры, передает МИА «Казинформ».
«В Медеуском районе города Алматы на период 22-23 августа приостановлена деятельность популярных туристических горных объектов, как Медеу, Шымбулак, Бутаковка, парк «Кок-Тобе». Сотрудниками акимата района совместно с местной полицейской службой организовывается дежурство на блокпостах в целях недопущения заездов на данные объекты», - сообщила пресс-служба акимата в Telegram.
Кроме того, приостановлена деятельность ТРЦ, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, торговые дома и центры, непродовольственные торговые сети, крытая часть рынков «Зеленый базар», «Верненский рынок». Запрещена деятельность следующих объектов:
- салонов красоты;
- парикмахерских;
- косметологических кабинетов;
СПА-салонов;
- фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;
- бань и саун;
- аттракционов на открытом воздухе.
Вместе с тем, на период выходных разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе, с не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с установлением графика работы с 9:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.
Продолжается деятельность объектов, по оказанию бесконтактных услуг населению — автомойки, станции технического обслуживания легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, прачечные и др.
Мобильные группы также продолжают объезды по району, с целью контроля по соблюдению ограничительных мер. С 5 июля мобильными группами обследовано 2788 объектов. По 513 объектам выявлены нарушения санитарных норм и составлены протокола, по 2043 проведены разъяснительные работы.
На горячую линию районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг поступило 424 обращения.
В акимате Медеуского района жителей просят отнестись к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью.
Напомним, накануне главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Гульнара Мадимарова сообщила, что по выходным в городе будет работать специальная мониторинговая группа, которая будет выявлять нарушения карантинных мер.
Ранее акимат Алматы опубликовал контактные номера, по которым алматинцы могут обратиться в случае обнаружения нарушений карантинных мер. У каждого района города есть свой номер телефона, по которому можно обратиться:
Алатауский район – 8 (775) 781-45-50;
Алмалинский район – 8 (701) 716-59-25;
Ауэзовский район – 8 (701) 400-91-93, 8 (747) 761-55-82;
Бостандыкский район – 8 (701) 122-30-59;
Жетысуский район – 8 (701) 107-17-90, 8 (747) 557-40-71;
Медеуский район – 8 (707) 822-40-78;
Наурызбайский район – 8 (707) 752-79-27;
Турксибский район – 8 (701) 194-07-19, 8 (705) 189-52-89, 8 (707) 189-52-89.
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